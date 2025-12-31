Οι Αρχές του Νεπάλ κατήργησαν ένα πρόγραμμα που ενθάρρυνε τους ορειβάτες να κατεβάζουν τα απορρίμματά τους από το Όρος Έβερεστ, καθώς δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί.

Το πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2014, απαιτούσε από τους ορειβάτες να καταβάλουν μια εγγύηση ύψους 4.000 δολαρίων, η οποία επιστρεφόταν μόνο σε περίπτωση που κατέβαζαν τουλάχιστον 8 κιλά σκουπιδιών. Η αρχική ελπίδα ήταν ότι το νέο πρόγραμμα θα συνέβαλε στον καθαρισμό της κορυφής, όπου, σύμφωνα με το BBC, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 50 τόνοι απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων φιαλών οξυγόνου και ανθρώπινων αποβλήτων.

Ωστόσο, παρά την επιστροφή του χρηματικού ποσού της εγγύησης σε πολλούς ορειβάτες, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε.

Όπως εξηγεί ο Χιμάλ Γκαουτάμ, διευθυντής του Υπουργείου Τουρισμού, το πρόγραμμα μετατράπηκε σε «διοικητικό βάρος» καθώς τα σκουπίδια που κατέβαζαν οι ορειβάτες προέρχονταν κυρίως από τα χαμηλότερα καταλύματα και όχι από τα υψηλότερα σημεία, όπου η κατάσταση είναι πιο σοβαρή. Επιπλέον, η έλλειψη επαρκούς παρακολούθησης δυσχέραινε την εφαρμογή του και εκτός από ένα σημείο ελέγχου στον παγετώνα Khumbu, δεν υπήρχε κανένας μηχανισμός επιτήρησης.

Για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, οι αρχές του Νεπάλ ετοιμάζουν ένα νέο σύστημα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα μη επιστρεφόμενο τέλος καθαρισμού, ύψους πιθανώς 4.000 δολαρίων ανά ορειβάτη, που θα χρηματοδοτεί τη δημιουργία σημείων ελέγχου σε «στρατηγικές» τοποθεσίες, όπως το Camp Two, και την πρόσληψη φρουρών που θα διασφαλίζουν ότι οι ορειβάτες θα φέρνουν πίσω τα σκουπίδια τους.

Επιπρόσθετα από το νέο τέλος, θα δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο για την καθαριότητα και την επιτήρηση του βουνού, κάτι που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Μέσω της εφαρμογής αυτής της νέας προσέγγισης, οι αρχές ελπίζουν ότι η ψηλότερη κορυφή του κόσμου θα γίνει πιο καθαρή και ότι οι ορειβάτες θα αναλάβουν την ευθύνη για τα απορρίμματά τους.