Το Thermopylae Forum διοργανώνει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 6.00′ το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, την εκδήλωση με τίτλο «Θερμοπύλες: Η Μάχη που διαμόρφωσε το Μέλλον», φέρνοντας στο επίκεντρο της Αθήνας το διαχρονικό μήνυμα των Θερμοπυλών και ανοίγοντας επίσημα τον δημόσιο διάλογο για την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού τόπου.

Η πρωτοβουλία του Thermopylae Forum φιλοδοξεί να αναδείξει διεθνώς τις αξίες που γεννήθηκαν από τη Μάχη των Θερμοπυλών — το θάρρος, την αυταπάρνηση, τη δημοκρατία και την ελευθερία — αξίες που εμπνέουν πολίτες και ηγεσίες σε όλο τον κόσμο εδώ και 2.500 χρόνια.

Μετά την έναρξη στην Αθήνα, οι επόμενοι σταθμοί της Πρωτοβουλίας θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ελληνική ομογένεια αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο.

Ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση κατέχει η Ελληνική Διασπορά, η οποία αναδεικνύεται ως η ισχυρότερη διεθνής φωνή του οράματος του Thermopylae Forum. Η συμβολή της ομογένειας, ιστορικά και σήμερα, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την παγκόσμια ανάδειξη των Θερμοπυλών και των αξιών που αυτές εκπροσωπούν.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων:

Χρήστος Μαραφάτσος, Σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και στενός συνεργάτης της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Roderick Beaton, Καθηγητής King’s College London

Σταύρος Μπένος, πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Πρόεδρος του «Διαζώματος»

Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Έρευνας της διαΝΕΟσις

Νίκος Κουτσιανάς, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

Σωτήρης Μπρέγιαννος, Δικηγόρος

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει επίσης ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Λοβέρδος, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Διεθνής Παρέμβαση

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει με ειδική παρέμβαση – μέσω βίντεο – ο παγκοσμίου φήμης Γάλλος αρχιτέκτονας Arthur Mamou-Mani, ο οποίος θα παρουσιάσει πρόταση για τη σύγχρονη και βιώσιμη αξιοποίηση των Θερμοπυλών