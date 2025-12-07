Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δήμου Πειραιά φωταγωγήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 07/12 από τον δήμαρχο, Γιάννη Μώραλη μπροστά στο δημαρχείο της πόλης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Αμέσως μετά, τη σκηνή γέμισε με ρυθμό και ενέργεια η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, σε μια μεγάλη συναυλία που παρουσιάζει ο 104.6 My Radio.

Την εκδήλωση παρουσιάζουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος ενώ τη βραδιά πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.