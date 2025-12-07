Το… μπουγέλο στον Νίκο Ρογκαβόπουλο μετά την εκπληκτική εμφάνισή του στη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανιωνίου εξελίχθηκε σε «ασίστ» στον Εργκίν Αταμάν για να ρίξει το καρφί του για τον Ολυμπιακό και το ΣΕΦ.

Ο Έλληνας σμολ φόργουορντ ήταν ασταμάτητος στη νίκη των «πράσινων» επί της ομάδας της Νέας Σμύρνης καθώς πέτυχε 40 πόντους έχοντας 12/19 τρίποντα. Λογικό ήταν, επομένως, οι συμπαίκτες του να τον αποθεώσουν στα αποδυτήρια.

Στο πλαίσιο της αποθέωσης ήταν και το μπουγέλο, με τον Αταμάν να μπαίνει στα αποδυτήρια, να βλέπει το νερό που υπήρχε και να πετάει το καρφί του για τον Ολυμπιακό και το ΣΕΦ, μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;», ήταν η ατάκα του προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος στη συνέχεια συνεχάρη τον Ρογκαβόπουλο.

«Καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο (σ.σ. Δευτέρα) θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το Μιλάνο. Πάμε!», είπε στους παίκτες του ο Τούρκος τεχνικός.