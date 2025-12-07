Με τον Ρογκαβόπουλο να κάνει απίθανα πράγματα πετυχαίνοντας 40 πόντους με 12/19 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός διέλυσε με 110-66 τον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Άπαντες ήξεραν, με δεδομένη τη διαφορά δυναμικότητας, ότι οι «πράσινοι» θα έπαιρναν τη νίκη, οπότε το θέμα ήταν πόσο εύκολα θα ήταν αυτή. Την απάντηση, τελικά, την έδωσε το αποτέλεσμα, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να ξεσπάει μετά την -απρόσμενη- ήττα από τη Βαλένθια στη Euroleague.

Το «τριφύλλι» άρχισε να ανεβάζει στροφές μετά το πρώτο 5λεπτο και έκλεισε στο +9 (30-21) την πρώτη περίοδο, με τους «κυανέρυθρους» να προσπαθούν να μείνουν κοντά αλλά να μην τα καταφέρνουν. Με τον Ρογκαβόπουλο να… πυροβολεί από νωρίς, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά στο 14′ (39-28) και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο +19 (53-34).

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο τρίτο δεκάλεπτο ακόμη πιο σοβαροί και με ακόμη περισσότερη διάθεση, οπότε η διαφορά μεγάλωνε συνεχώς, με τον Ρογκαβόπουλο να συνεχίζει να σκοράρει με τρίποντα και το σκορ να είναι 87-46 στο 30′.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε και τελικά πήρε τη νίκη με 110-66, με τον Ρογκαβόπουλο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς πέτυχε 40 πόντους, έχοντας 12/19 τρίποντα!

Τα δεκάλεπτα: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66