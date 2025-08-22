Συγκλονίζει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στον Βόλο, με θύμα τη γυναίκα του και μητέρα τεσσάρων παιδιών, μπροστά στα μάτια των παιδιών τους. Ο 40χρονος σύζυγός της, οικοδόμος στο επάγγελμα, τη δολοφόνησε με αλλεπάλληλες μαχαιριές, αφήνοντας πίσω του ένα σκηνικό φρίκης.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», είπε με τρεμάμενη φωνή ο γιος του ζευγαριού στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι, όπως αναφέρει το τοπικό Μέσο newspaper.

Η γυναίκα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί, κατάφερε να βγει τρέχοντας από το διαμέρισμα στην οδό Κωνσταντά. Ο δράστης την καταδίωξε, κατέβηκε τις σκάλες και την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας. Εκεί της κατάφερε ακόμη ένα χτύπημα, ρίχνοντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, ενώ η τζαμαρία δίπλα της θρυμματίστηκε από την πτώση της.

Αφήνοντας πίσω του το άψυχο σώμα της γυναίκας του, ο 40χρονος διέφυγε πεζός μέσω της οδού Γλάδστωνος. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από τη νέα αυτή τραγωδία.

Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία της 36χρονης

Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.

Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.