Την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του διασώστη Ιάσονα Αποστολόπουλου εισηγείται ο Δήμος Αμοργού για την παρέμβαση με την παλαιστινιακή σημαία στο πανηγύρι του νησιο.

Το επεισόδιο συνέβη στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όταν υψώθηκε σημαία της Παλαιστίνης και ακούστηκε το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Ο τραγουδιστής που εμφανώς ενοχλήθηκε απάντησε με το σύνθημα «Λευτεριά στην Κύπρο και στη χώρα μας» ενώ το επεισόδιο δημιουργήθηκε με άτομο που προσπάθησε να αποσπάσει την παλαιστινιακή σημαία από τα χέρια εκείνων που την ύψωσαν, προκαλώντας την αντίδρασή τους.

Σε ανάρτησή του ο Ιάσων Αποστολόπουλος αναφέρει:

«Ενάντια στα ψέματα των ΜΜΕ για το πανηγύρι στην Αμοργό! Να σταματήσει ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση εργαζομένων! Τις τελευταίες ημέρες στην Αμοργό εξελίσσεται ένα “κυνήγι μαγισσών”, με στόχο την ταυτοποίηση των «πρωτεργατών» της παρέμβασης στο πανηγύρι.

Το Λιμενικό έχει διατάξει έρευνα και έχει ήδη λάβει καταθέσεις, ενώ τοπικοί θεσμικοί παράγοντες ψάχνουν και στοχοποιούν εποχικούς εργαζόμενους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του χθεσινού δημοτικού συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος δήλωσε ότι «εδώ αυτά τα λύνουμε αλλιώς», υπονοώντας βίαιη αντίδραση.

Και εγώ ο ίδιος στοχοποιήθηκα για την παρουσία μου στην παρέμβαση, μέσα από ανάρτηση στο Facebook, την οποία επιδοκίμασε δημόσια ακόμη και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου (βλ. screenshot στα σχόλια).

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: τα ψέματα των ΜΜΕ.

Ψέμα πρώτο: «Ήρθαν να χαλάσουν το πανηγύρι». Το βράδυ της 26/07 στο πανηγύρι της ψημένης στα Κατάπολα της Αμοργού αποφασίσαμε να σηκώσουμε τη σημαία της Παλαιστίνης ως ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της. Θα ήταν μια ολιγόλεπτη παρέμβαση όπως συμβαίνει σε όλες τις συναυλίες ακόμα και στο Ηρώδειο.

Όμως, ο τραγουδιστής δεν ανέχτηκε ούτε αυτό και άρχισε να μας αποδοκιμάζει φωνάζοντας επανειλημμένα από το μικρόφωνο: «Λευτεριά στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο», προσπαθώντας να καλύψει το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Τότε, γιουχαρίστηκε από το κοινό αλλά καμία πράξη βίας δεν σημειώθηκε.

Ψέμα 2ο: «Οι αλληλέγγυοι ξεκίνησαν την επίθεση στους ντόπιους»

Η πρώτη πράξη βίας συνέβη όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την σημαία της Παλαιστίνης. Τράβηξε την σημαία και επιτέθηκε σωματικά στην κοπέλα που την κρατούσε. Γρήγορα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ακολούθησε συμπλοκή.

Ψέμα 3ο: «Οι αλληλέγγυοι έκοψαν το ρεύμα»

Ένα ακόμη κατασκευασμένο ψέμα. Το ρεύμα κόπηκε στιγμιαία λόγω τεχνικού προβλήματος και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα. Συνοψίζοντας, δεν επιτέθηκαν οι «ξένοι στους ντόπιους» δεν κόψανε κανένα ρεύμα, δεν θα χαλούσανε κανένα πανηγύρι. Σε κάθε περίπτωση, αντίπαλοι μας δεν είναι οι κάτοικοι της Αμοργού, αλλά όσοι συνεργάζονται έμπρακτα με το γενοκτονικό καθεστώς.

Πάντα στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνίζονται όπως οι κάτοικοι της Σύρου, της Ρόδου και της Κρήτης που ορθώνουν το ανάστημά τους απέναντι στο κέρδος και απορρίπτουν την παρουσία ισραηλινών τουριστικών εταιρειών και πλοίων όσο διαρκεί η γενοκτονία και η κατοχή.

Κάτω τα χέρια από όσους και όσες μιλάνε ενάντια στην γενοκτονία! Η ιστορία έχει μια σωστή πλευρά, με την Παλαιστίνη ως την λευτεριά!»

Τι υποστηρίζει ο Δήμος Αμοργού

Ο δήμος ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι δεν ζητήθηκε άδεια για τη δράση και ότι «…. δεν επρόκειτο για μία τυχαία συνάντηση και απρόσμενη συνάθροιση με αυθόρμητη συμπεριφορά, αλλά για μια οργανωμένη και προαποφασισμένη συλλογική δράση με κοινό σκοπό και στόχο, ο οποίος ήταν η διαδήλωση μπροστά σε ετερόκλητο κοινό που διασκεδάζει και έχει καταναλώσει αλκοόλ, με σκοπό να ανακοινώσουν σε αυτό τη θέση τους, όχι για να αφυπνίσουν ή να συγκινήσουν, αλλά ενεργώντας έτσι όμοια με λοιπές ομάδες ατόμων που ενεργούν π.χ. σε συναυλιακούς χώρους, αλλά και πρόσφατα σε άλλα νησιά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο γράφων στο κείμενο της ανάρτησής του».

Κρίνει πως υπήρξαν πράξεις βίας (το γιουχάισμα και οι εκφρασμένες βωμολοχίες προς τον τραγουδιστή). Και ότι ο Δήμος Αμοργού, ως δημόσιος φορέας έχει ζημιωθεί και υποστεί βλάβη στα συμφέροντά του από τα βίαια και ταραχώδη παραπάνω γεγονότα.

Το ΔΣ αποφάσισε να παράσχει στον Δήμαρχο Αμοργού κ. Ελευθέριο Καραΐσκο του Μιχαήλ, νόμιμο εκπρόσωπο του δήμου, την εντολή και πληρεξουσιότητα να ανακοινώσει και υποβάλλει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Νάξου, δια του Αστυνομικού Σταθμού Αμοργού, την παραπάνω ανάρτηση του κ. Ιάσονα Αποστολόπουλου και επιπλέον τυχόν πληροφορίες, να καταθέσει αρμοδίως όλα τα παραπάνω, όποτε και άμα του ζητηθεί, ως και να υποβάλλει σε κάθε επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας της διατάραξης κοινής ειρήνης ή άλλου ποινικού αδικήματος που θα προκύψει και για το οποίο έχει τυχόν νόμιμο δικαίωμα παράστασης».