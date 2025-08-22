Την απίστευτη περιπέτεια που έζησε με ζευγάρι Γάλλων τουριστών, το οποίο χαρακτήρισε «ψυχρούς εκβιαστές», περιέγραψε ιδιοκτήτρια πολυτελούς ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Όπως είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, οι πελάτες διαμαρτυρήθηκαν από την πρώτη ημέρα της διαμονής τους στο πεντάστερο ξενοδοχείο και την επομένη εμφανίστηκαν στη ρεσεψιόν απειλώντας ότι θα ανεβάσουν αρνητικές κριτικές οι ίδιοι και οι φίλοι τους στα social media, αν δεν τους δοθούν 2.000 ευρώ και παροχές όπως δωρεάν γεύματα, ποτά και υπηρεσίες σπα.

Όταν η ξενοδόχος αρνήθηκε, οι δύο τουρίστες ανέβασαν στο διαδίκτυο δύο δυσφημιστικές κριτικές με το όνομά τους, συνεχίζοντας τον εκβιασμό και ζητώντας εκ νέου χρήματα για να τις αποσύρουν.

Η ιδιοκτήτρια κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και οργανώθηκε επιχείρηση με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Το ζευγάρι συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, εκ των οποίων θα εκτίσει 30 ημέρες πραγματικά.