Ο τερματοφύλακας της Ίντερ, Χοσέπ Μαρτίνες, ενεπλάκη το πρωί σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Κόμο, το οποίο είχε θανάσιμη κατάληξη για έναν ηλικιωμένο άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 9:30 το πρωί στην περιοχή Φενεγκρό.

Ο 27χρονος Ισπανός γκολκίπερ χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, ένιωσε αδιαθεσία και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ακριβώς μπροστά στο όχημα του ποδοσφαιριστή.

Ο Μαρτίνες σταμάτησε αμέσως το αυτοκίνητο και έσπευσε να βοηθήσει τον άτυχο άνδρα, παραμένοντας στο σημείο μέχρι την άφιξη των αρχών. Ο ίδιος συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και τους διασώστες που έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά δημοσιεύματα, το δυστύχημα ήταν ιδιαίτερα σφοδρό, με αποτέλεσμα να χρειαστεί παρουσία ασθενοφόρου, αστυνομίας και ελικοπτέρου. Ο τερματοφύλακας της Ίντερ είναι σοκαρισμένος και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει.