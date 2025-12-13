Η Tether, εταιρεία κρυπτονομισμάτων, έκανε επίσημη πρόταση ύψους 1,1 δισ. ευρώ για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Γιουβέντους, η απάντηση όμως της οικογένειας Ανιέλι ήταν αρνητική καθώς δεν σκοπεύουν να πουλήσουν την ομάδα.

Η Tether είναι ο δεύτερος μέτοχος των «μπιανκονέρι» πίσω από την Exor, την πολυεθνική της οικογένειας Ανιέλι. Μια οικογένεια που έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Γιούβε εδώ και… 102 χρόνια, από το καλοκαίρι του 1923 συγκεκριμένα.

Με την ομάδα να μην τα πάει καλά τα τελευταία χρόνια και με τον κόσμο να έχει παράπονα από τη διοίκηση, η Tether, η οποία έχει αγοράσει μετοχές του κλαμπ μέσω του χρηματιστηρίου, θεώρησε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνει πρόταση αγοράς της Γιουβέντους.

Έτσι, πρόσφερε 1,1 δισ. ευρώ στην Exor των Ανιέλι, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα κάνει άμεσα επενδύσεις ύψους ενός δισ. ευρώ για την ομάδα. Η πρόταση, όμως, απορρίφθηκε χωρίς πολλά-πολλά από την οικογένεια Ανιέλι, με τη σχετική ανακοίνωση της Exor να αναφέρει τα εξής…

«Η Exor NV ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα μια αυθαίρετη πρόταση που υπέβαλε η Tether Investments για την απόκτηση όλων των μετοχών της Γιουβέντους που ανήκουν στην Exor. Η Exor επιβεβαιώνει τις προηγούμενες πάγιες δηλώσεις της ότι δεν έχει καμία πρόθεση να πουλήσει καμία από τις μετοχές της Γιουβέντους σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της Tether με έδρα το Ελ Σαλβαδόρ.

Η Γιουβέντους είναι ένας ιστορικός και επιτυχημένος σύλλογος, του οποίου η Exor και η οικογένεια Ανιέλι είναι σταθεροί και περήφανοι μέτοχοι για πάνω από έναν αιώνα και παραμένουν πλήρως αφοσιωμένοι στον σύλλογο, υποστηρίζοντας τη νέα διοίκησή του στην εφαρμογή μιας σαφούς στρατηγικής για την επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου».