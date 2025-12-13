Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου βρίσκεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων, αύριο Κυριακή (14/12) τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Ορισμένα πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 6, ενώ κάποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που προτείνεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025, έχει ως εξής:

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00

Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00

Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00

Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00

Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Χριστούνεννα 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πρωτοχρονιά 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Όπως σημειώνεται, το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).