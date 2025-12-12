Σε ισχύ βρίσκεται από χθες το εορταστικό ωράριο των Χριστουγέννων για τα καταστήματα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο κρίσιμης περιόδου για την αγορά.

Σε ένα περιβάλλον όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει διαρκώς έδαφος, οι ιδιοκτήτες φυσικών καταστημάτων επισημαίνουν ότι η κίνηση «δεν έχει σχέση με το παρελθόν», όμως δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, ευελπιστώντας ότι ο τζίρος μπορεί να σημειώσει αύξηση της τάξης του 20% συγκριτικά με τους υπόλοιπους μήνες.

«Τα χρήματα δεν φτάνουν, αλλά όλοι θα ψωνίσουμε κάτι»

Τον ρόλο που διαδραματίζει η διεύρυνση του ωραρίου στην ψυχολογία του καταναλωτή περιέγραψε ο Νίκος, ιδιοκτήτης καταστήματος με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών στον ίδιο δρόμο. «Το εορταστικό ωράριο βοηθάει, διότι ο κόσμος έχει κάποιες ώρες παραπάνω για να διαθέσει, λόγω του εορταστικού κλίματος, να ξεγελαστεί και να ψωνίσει. Γιατί τα χρήματα βέβαια δεν φτάνουν, αλλά αναγκαστικά λόγω εορτών, κόβουμε από αλλού για να κάνουμε κάποιο δώρο, κάτι» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Orange Press.

Συγκρίνοντας τη σημερινή εικόνα με το παρελθόν, ο ίδιος επεσήμανε πως δεν υπάρχει «καμία σχέση με το παρελθόν», τονίζοντας πως «όταν το λες στους νέους, νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις. Όταν τους λες τι δουλειά υπήρχε πριν 10-15 χρόνια». Μάλιστα, περιέγραψε τη διαφορά με βάση την κίνηση των πεζών: «Από τον κόσμο που περπατάει στο δρόμο [καταλαβαίνεις τη διαφορά]. Παλιά για να περάσεις από εδώ απέναντι, μπορεί να έκανες και κάνα δυο λεπτά από τον κόσμο. Και τώρα περνάς αέρα» σημείωσε.

Ωστόσο, αναγνώρισε πως οι γιορτές λειτουργούν θετικά. «Τονώνουν αναγκαστικά. Βασικά οι εορτές, επειδή έχει καταργηθεί το δώρο… Παλιά ήταν ένας επιπλέον μισθός που έπεφτε στην αγορά. Τώρα έχει μείνει μόνο ένα 10 με 20% παραπάνω από τους άλλους μήνες, αυτό. Δεν είναι όπως ήταν παλιά» κατέληξε.

«Μας λένε «όταν πάρω το δώρο θα έρθω να ψωνίσω»»

Από την πλευρά της, η Σοφία, η οποία διατηρεί κατάστημα με είδη δώρων τα τελευταία δύο χρόνια, τονίζει ότι «ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα πέρσι. Δεν έχει [φέτος] τον κόσμο που είχε πέρσι, την κίνηση. Τώρα αρχίσαμε όμως, ευελπιστούμε ότι θα πάει καλά» δήλωσε. Όπως εξήγησε, το κατάστημά της διαθέτει είδη που δεν καλύπτουν άμεσες ανάγκες, γεγονός που δυσκολεύει την κατάσταση.

«Δεν υπάρχουν χρήματα. Κάνουν δωράκια, αλλά δεν είναι όπως ήταν άλλες χρονιές τα πράγματα, είναι λίγο πεσμένα» σημείωσε και πρόσθεσε αναφορικά με τις αγοραστικές συνήθειες: «Ναι, έπαιρνε ένα δωράκι το οποίο ήταν οικονομικά… καλύτερο. Τώρα μπαίνουν και θα πάρουν μία καρτούλα, δύο καρτούλες. Αυτό. Ο κόσμος δεν φαίνεται να έχει πολύ όρεξη. Ίσως να μην έχουν χρήματα κιόλας, να περιμένουν το δώρο τους». Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες που σπεύδουν να ψωνίσουν σημειώνει: «Νεολαία, έφηβοι, μπόλικοι. Αλλά έχουμε και μεγάλους σε ηλικία πελάτες. Έχουμε, δεν μπορώ να πω. Πιστεύω όμως περισσότερο είναι οι έφηβοι». Κλείνοντας, μετέφερε την αναμονή των καταναλωτών για το δώρο των Χριστουγέννων: «Είναι λίγο δύσκολο, εντάξει. Γι’ αυτό πιστεύω, γιατί κάποιοι πελάτες και σήμερα [είπαν] «όταν πάρω το δώρο θα έρθω να ψωνίσω»».