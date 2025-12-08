Από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Όπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.
Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).
Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Από τις 11 Δεκεμβρίου, τα μαγαζιά στην Αθήνα θα λειτουργούν σε ενιαίο ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Επιπρόσθετα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά τρεις Κυριακές (14, 21, 28/12).
Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:
- Πέμπτη 11/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 12/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 13/12/2025 09:00-16:00
- Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00
- Δευτέρα 15/12/2025 09:00-16:00
- Τρίτη 16/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 17/12/2025 09:00-21:00
- Πέμπτη 18/12/2025 09:00-21:00
- Παρασκευή 19/12/2025 09:00-21:00
- Σάββατο 20/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 21/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 22/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 23/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
- Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00
- Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00
- Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00
- Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00
- Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00
- Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ
- Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ.