Από την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, σύμφωνα με τους εμπορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025. Όπως υπογραμμίζεται, το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00, Κυριακή 11:00-20:00).

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Από τις 11 Δεκεμβρίου, τα μαγαζιά στην Αθήνα θα λειτουργούν σε ενιαίο ωράριο από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Επιπρόσθετα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά τρεις Κυριακές (14, 21, 28/12).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής: