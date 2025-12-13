Η Κηφισιά είχε δύο δοκάρια και πολύ καλές ευκαιρία, δεν κατάφερε να σκοράρει με τίποτα όμως και τελικά έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης για τη 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι πατούσαν καλύτερα και ήταν αυτοί που προσπαθούσαν να κάνουν παιχνίδι, με τους φιλοξενούμενους, από την άλλη πλευρά, να είναι σε θέση άμυνας. Ειδικά στο πρώτο 15λεπτο η ομάδα του Κρις Κόλμαν δέχθηκε μεγάλη πίεση, άντεξε όμως και στο 17′ θα μπορούσε να προηγηθεί αλλά ο Τριανταφυλλόπουλος αστόχησε με κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μεντιέτα.

Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο συνέχισε τις προσπάθειες για να σκοράρει και πλησίασε πολύ στο να τα καταφέρει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 44′, όταν ο Πόμπο με σουτ έστειλε τη μπάλα στο κάθετο δοκάρι και στην επαναφορά ο Σιμόν αστόχησε προ κενής εστίας.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν τις προσπάθειες και στο β’ μέρος αλλά ο Παπαδόπουλος ήταν άψογος κάθε φορά που χρειαζόταν να επέμβει ενώ στο 66′ στάθηκαν ξανά άτυχοι καθώς ο Τεττέη έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια, μπήκε στην περιοχή και σούταρε δυνατά αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η Κηφισιά το ήθελε πολύ αλλά ήταν φανερό πως δεν ήταν η μέρα της, με τον Αστέρα Τρίπολης να βγαίνει πιο συχνά στην επίθεση μετά το 70ο λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί (18΄ Μαϊντάνα), Πέρεθ, Aμανί (65΄ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Πόμπο, Αντόνισε (84΄ Σόουζα), Τεττέη.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Γιαμπλόνσκι (59΄ Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Εμμανουηλίδης (72΄ Χαραλαμπόγλου), Μεντιέτα (59΄ Τζοακίνι), Κετού, Μακέντα (84΄ Όκο).