Η Συρία «καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση που είχε στόχο τα μέλη μιας κοινής Συρο-Αμερικανικής περιπόλου κοντά στην Παλμύρα», και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί, συμπεριλαμβανομένων δύο στρατιωτών και ενός διερμηνέα, δήλωσε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό και ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση», έγραψε ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο X.

Syria strongly condemns the terrorist attack targeting a joint Syrian–American counterterrorism patrol near Palmyra. We extend our condolences to the families of the victims and to the U.S. government and people, and wish the wounded a swift recovery. — أسعد حسن الشيباني (@AsaadHShaibani) December 13, 2025

Η Ουάσινγκτον αποδίδει την επίθεση στο Ισλαμικό Κράτος ενώ νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ «θα προβούν σε σοβαρά αντίποινα» κατά του ΙΚ για τον θάνατο των τριών Αμερικανών.