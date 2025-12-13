Πρωταγωνιστής σε ένα απίστευτο περιστατικό βίας, το οποίο έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης στο Αίγιο, ήταν ένας πρώην παίκτης ριάλιτι. Κι αυτό μιας και φέρεται να τρύπησε το αυτοκίνητο ενός 46χρονου, να του έσκασε τα λάστιχα και στην συνέχεια να έφυγε αφού πρώτα τον άφησε λιπόθυμο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Άννα Τριανταφυλλιά Τσούτσα στην εκπομπή “Εξελίξεις τώρα” με την Αναστασία Γιάμαλη στο MEGA, ο παίκτης ριάλιτι είναι ηλικίας 27 χρονών ενώ το θύμα του περιέγραψε όλα όσα βίωσε από εκείνον πριν από δυο μόλις 24ωρα.

“Με αντικείμενο με χτύπησε, το κράταγε κρυφά πίσω του. Εείχε μια πληρωμή κάποτε από ασφαλιστική, που δεν πήρε ποτέ, γύρω στα 200 ευρώ και από τότε μου την φύλαγε μάλλον. Δεν αποζημιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, όχι δική μου. Δεν ξέρω, κάποιος μου έκανε ζημιές στα αυτοκίνητά μου. Μου έσκαγε τα λάστιχα με σουβλί, τέσσερις φορές έχει γίνει τον τελευταίο μήνα”.

“Αυτή τη φορά τον έπιασα επ’ αυτοφώρω. Μίλαγα με τον ξάδελφο μου εκείνη την ώρα στο τηλέφωνο και του έλεγα “πάλι το έκανε”. Με παραμόνευε να κλείσω το τηλέφωνο και, μόλις έκλεισα, ήρθε κοντά μου με αιχμηρό αντικείμενο και μου είπε “θα σε γα…σω”. Τον ρώτησα αν το έκανε εκείνος αυτό, μου απάντησε όχι και με το που σκύβω να κοιτάξω το λάστιχο, έρχεται κοντά μου με κρυμμένο το δεξί χέρι και με χτύπησε στο πρόσωπο”.

“Γι’ αυτό και μου έσπασε το κόκκαλο μέσα στη μύτη, δίπλα ακριβώς εκεί που είναι το μάτι, εκεί θα κάνουμε την επέμβαση. Ο ιατροδικαστής μου είπε ότι αυτό είναι απόπειρα εκ προ μελέτης γιατί, για να μου σκάει ένα μήνα τα λάστιχα, προφανώς υπάρχει μελέτη. Το είχε κρύψει το χέρι του από την αρχή, αλλά τότε δε φαντάστηκα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο” τόνισε, ακόμα, το θύμα του 27χρονου παίκτη ριάλιτι στην εκπομπή του MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη το απόγευμα του Σαββάτου.