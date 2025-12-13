Ο Χρήστος Ζαφείρης είπε «αντίο» στη Σλάβια Πράγας μετά τη νίκη επί της Γιάμπλονετς, αποθεώθηκε από συμπαίκτες και οπαδούς και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στον ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής Έλληνας χαφ αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι τον άφησαν ως δανεικό στη Σλάβια, από την οποία αποχωρεί τώρα.

Το παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς ήταν το τελευταίο του Ζαφείρη με τη φανέλα της ομάδας της Πράγας και μετά τη λήξη κατευθύνθηκε προς το πέταλο των οργανωμένων οπαδών, οι οποίοι τον αποθέωναν.

Το ίδιο έκαναν και οι συμπαίκτες του καθώς τον πήραν στα χέρια και τον πέταξαν στον αέρα, με τον Ζαφείρη να παίρνει στη συνέχεια τον λόγο και να ευχαριστεί τους φίλους της Σλάβια και όλους στην ομάδα.

Το δικό της «ευχαριστώ», στα ελληνικά μάλιστα, είπε και η τσέχικη ομάδα μέσω των social media, όπου ανέβασαν και το σχετικό βίντεο, με τον διεθνή Έλληνα χαφ να ετοιμάζεται πλέον για την ένταξή του στον ΠΑΟΚ.