Αυξημένο αναμένεται να είναι φέτος το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, την ώρα που η απελπισία των καταναλωτών για την ακρίβεια εντείνεται.

«Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και με 50 ευρώ παίρνεις μία μικρή σακουλίτσα».

Ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος θα είναι κατά 20% ακριβότερο συγκριτικά με πέρσι

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, μία τετραμελής οικογένεια θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 186 ευρώ, αύξηση κατά 30 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι ανατιμήσεις αποτυπώνονται σχεδόν σε όλα τα είδη, από τα τρόφιμα μέχρι και τα αναψυκτικά.

Μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια στο επίκεντρο των αυξήσεων. Ειδικότερα, 2 κιλά αρνίσια παϊδάκια θα κοστίσουν 34 ευρώ, ενώ αντίστοιχα 1 κιλό λουκάνικα θα στοιχίσουν 12 ευρώ. 2 κιλά γαλοπούλας από 26 ευρώ, με 17 ευρώ επιπλέον να στοιχίζει η γέμιση.

Στον λογαριασμό των κρεατικών θα πρέπει να προστεθούν τα κόστη για τυροκομικά, λαχανικά, ποτά, αναψυκτικά και γλυκά, που εκτοξεύουν το συνολικό κόστος σχεδόν στα 200 ευρώ.

Μόνη διέξοδος για τους καταναλωτές, ο περιορισμός των αγορών.

Με το πορτοφόλι να πιέζεται αισθητά, το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στήνεται πιο μετρημένα, με τις οικογένειες να υπολογίζουν πλέον μέχρι και το τελευταίο ευρώ.