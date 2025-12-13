Με συνθήματα και καπνογόνα υποδέχθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ την αποστολή της ομάδας στο Αγρίνιο, όπου την Κυριακή (14/12) θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση είναι σε εξαιρετική φόρμα καθώς μετράει 9 νίκες και μία ισοπαλία στους τελευταίους 10 αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις και προέρχεται από το 2-1 επί της Σάμσουνσπορ εκτός έδρας, αποτέλεσμα που την ανέβασε στην 4η θέση της League Phase του Europa Conference League.

Λογικό είναι, επομένως, να υπάρχει ενθουσιασμός και αυτό φάνηκε και στο Αγρίνιο, όπου οι φίλαθλοι επιφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή με συνθήματα, καπνογόνα και γενικά καθαρά γηπεδική ατμόσφαιρα.

Οι φίλοι της ΑΕΚ αποθέωσαν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους και ζήτησαν τη νίκη και επί του Παναιτωλικού ώστε η ομάδα να μη χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου και να δώσει συνέχεια στα καλά αποτελέσματά της, τονώνοντας κι άλλο την αυτοπεποίθησή της.