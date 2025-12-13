Συναγερμός για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, σήμανε η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, ύστερα από αναφορές για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πανεπιστημιούπολη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διεύθυνση του πανεπιστημίου, αναφέρθηκαν «πυροβολισμοί κοντά στο τμήμα Barus & Holley». Δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ανέφερε το μήνυμα, στο οποίο καλούνται οι φοιτητές και το προσωπικό να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

MASS SHOOTING AT RHODE ISLAND UNIVERSITY: Reports indicate a shooting at Brown University in Providence during final exams, with gunfire reported inside an engineering building. Early scanner traffic suggests up to 20 victims.

«Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», προειδοποιεί η διεύθυνση του πανεπιστημίου Μπράουν, το οποίο αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Associated Press τουλάχιστον δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμα είναι τραυματίες. Νωρίτερα η αστυνομία έκανε λόγο για πολλά θύματα, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή τους ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Οι Αρχές δήλωσαν αρχικά ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, πριν αναφέρουν ότι αυτό δεν ίσχυε και ότι η Αστυνομία εξακολουθούσε να αναζητά έναν ή περισσότερους υπόπτους.

Το Μπράουν, ένα από τα οχτώ Πανεπιστήμια της κατηγορίας Ivy League, είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με περίπου 7.300 προπτυχιακούς φοιτητές και λίγο περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Σάββατο ήταν η δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.

«Ο Θεός να ευλογεί τα θύματα και τις οικογένειές τους!», έγραψε στον λογαριασμό του στο Truth Social.