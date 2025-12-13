Την 9η ήττα του σε 10 αγωνιστικές της Stoiximan Basket League και τη 16η σε 18 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις γνώρισε ο Πανιώνιος με το 95-101 από τον Προμηθέα.

Το παιχνίδι είχε πολύ καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να είναι συνεχώς κοντά στο σκορ και τους Πατρινούς να είναι πιο ψύχραιμοι στο τέλος και να παίρνουν την 5η τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τον Προμηθέα ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στη GBL με 23 πόντους (10/10 δίποντα) και 16 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 επιθετικά.

Συνολικά, ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στα επιθετικά ριμπάουντ (18), από τα οποία προήλθαν 27 πόντοι. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους, καθώς και του Κένταλ ΜακΚάλουμ, που πρόσθεσε 16 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, ξεχώρισε ο Στέντμον Λέμον με 23 πόντους, ενώ 18 σημείωσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης και 15 ο Ματ Λιούις.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101