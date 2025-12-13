Με δύο γκολ του Σαλσέδο και ένα του Φούντα, ο ΟΦΗ καθάρισε από το πρώτο ημίχρονο με 3-0 τον ουραγό Πανσερραϊκό και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν πέναλτι στο 4′ για ανατροπή του Μπρουκς από τον Κρίζμανιτς, ο Μάρας όμως που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη μπάλα πολύ ψηλά άουτ… Η ευκαιρία, επομένως, χάθηκε, όπως χάθηκε και αυτή του 8ου λετού με τον Τσαούση, στον οποίο είπε «όχι» ο Λίλο. Και αφού δεν έγινε το 0-1, έγινε λίγα λεπτά μετά το 1-0.

Στο 16′ ο Γκονζάλες σέντραρε και ο Σαλσέδο ήταν εκεί που έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Ένα γκολ που έδωσε ώθηση στην ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Στο 44′ ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για το μαρκάρισμα του Ουαγκέ στον Ανδρούτσο και ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση γράφοντας το 2-0, για να έρθει αμέσως μετά, στο 45’+4′, το 3-0 από τον Σαλσέδο μετά την ασίστ του Νους.

Ο ουραγός Πανσερραϊκό, όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί ο καθένας, δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει, δεν μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει θετικό αποτέλεσμα, ενώ ο ΟΦΗ θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα γκολ καθώς είχε τις φάσεις για να το κάνει στο β’ μέρος.

Δεν το έκανε τελικά, δεν σκόραρε ξανά, αυτό όμως δεν προβλημάτισε κανέναν καθώς το ζητούμενο ήταν η νίκη και ήρθε, με τα χαμόγελα να επιστρέφουν στο Ηράκλειο, όπως και η αισιοδοξία για καλύτερη πορεία από εδώ και πέρα.

ΟΦΗ: Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Γκονζάλες, Κρίσμανιτς (81′ Κωστούλας), Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος (61′ Αποστολάκης), Ανδρούτσος, Φούντας (71′ Καινουργιάκης), Νους (71′ Μπαϊνοβιτς), Σενγκέλια, Σαλσέδο (81′ Ράκονιατς).

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Ουαγκέ (46′ Καρέλης), Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Ομεονγκά, Γκιγιομέ (46′ Λύρατζης), Τσαούσης (79′ Γκαλβάν), Νάνελι, Μπρουκς (37′ Σοφιανός), Μάρας (59′ Λιάσος).