Ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στη δράση με ασίστ στη νίκη της Λίβερπουλ με 2-0 επί της Μπράιτον για τη 16η αγωνιστική της Premier League και έσπασε ένα μεγάλο ρεκόρ που είχε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Την τελευταία εβδομάδα πολλά ειπώθηκαν και γράφτηκαν για τον Αιγύπτιο επιθετικό μετά τις δηλώσεις που έκανε, με τις οποίες επιτέθηκε στη διοίκηση των «κόκκινων» για το θέμα του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Όπως και να έχει, πάντως, ο Άρνε Σλοτ τον έβαλε ως αλλαγή στο ματς με τη Μπράιτον και ο Σαλάχ έγραψε ασίστ στη στατιστική του καθώς από δικό του κόρνερ ήρθε το γκολ του Εκιτικέ, με το οποίο διαμορφώθηκε το τελικό 2-0 κόντρα στη Μπράιτον.

Αυτό σημαίνει πως ο Αιγύπτιος επιθετικός έχει πλέον άμεση συμμετοχή σε 277 γκολ στην Premier League με μόνο μία ομάδα: Έχει βάλει 188 και έχει δώσει 89 ασίστ. Έτσι, ξεπέρασε τον Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος είχε το σχετικό ρεκόρ στο αγγλικό πρωτάθλημα με άμεση συμμετοχή σε 276 γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.