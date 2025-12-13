Ο Παναθηναϊκός ήθελε να ξεσπάσει μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο και αυτή που πλήρωσε τα σπασμένα ήταν τελικά η ΑΕΚ, την οποία συνέτριψε με 101-63 στη SUNEL Arena για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Οι «πράσινοι» μπήκαν με… οργή στο παιχνίδι, προηγήθηκαν με 9-2 στο 3′ και με 19-9 λίγα λεπτά μετά, με τους «κιτρινόμαυρους» να δυσκολεύονται πάρα πολύ στην επίθεση. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα… μάτωνε για να σκοράρει, ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι.

Το γεγονός ότι το σκορ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου ήταν 14-33 τα λέει όλα για την εικόνα του παιχνιδιού, με το «τριφύλλι» να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός έκανε ό,τι ήθελε, είχε 12/17 τρίποντα (!) και βρέθηκε στο… +37 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (28-65)!

Το παιχνίδι, φυσικά, είχε ήδη κριθεί και η ΑΕΚ μπήκε στην τρίτη περίοδο με στόχο να συμμαζέψει κάπως την κατάσταση. Με σερί 10-0 μετέτρεψε το σκορ σε 38-65, οι «πράσινοι» όμως συνέχιζαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και να σκοράρουν με κάθε τρόπο, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα 35 πόντων (83-48).

Η Ένωση ήθελε να περιορίσει τη ζημιά, να χάσει με μια αξιοπρεπή διαφορά αλλά η ομάδα του Αταμάν ήταν εντυπωσιακή και πήρε τελικά τη νίκη με 101-63.

Τα δεκάλεπτα: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101