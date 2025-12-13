Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, η Μπαρτσελόνα νίκησε τελικά με 2-0 την Οσασούνα για τη 17η αγωνιστική της La Liga και πήγε στο +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία την Κυριακή (14/12) θα αντιμετωπίσει την Αλαβές εκτός έδρας.

Οι «μπλαουγκράνα», όπως αναμενόταν, είχαν από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, απέναντί τους όμως ήταν μια ομάδα που αμυνόταν σωστά και διαχειριζόταν σωστά την πίεση που δεχόταν. Έτσι, ο χρόνος κυλούσε και το 0-0 παρέμενε, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να δυσκολεύεται πολύ.

Οι Καταλανοί έψαχναν τον τρόπο για να πλησιάσουν στο γκολ και δεν τον έβρισκαν, μέχρι που φτάσαμε στο 70ο λεπτό, όταν ο Ραφίνια με σουτ από το ύψος της περιοχής, μετά την πάσα του Πέδρι, βρήκε δίχτυα για το 1-0.

Ένα γκολ που απλοποίησε πολύ τα πράγματα για τη Μπαρτσελόνα, η οποία «κλείδωσε» τη νίκη στο 86′ με το 2-0 ξανά από τον Ραφίνια, μετά το άτσαλο διώξιμο του Κατένα έπειτα από το γύρισμα του Κουντέ.