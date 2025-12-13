Έναν από τους πιο σκληρούς κακοποιούς που έχει γνωρίσει ποτέ η Δανία συνέλαβε η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας. Ο λόγος για έναν 35χρονο Αφγανό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης της Europol, μεταξύ άλλων και για ανθρωποκτονία.

Η σύλληψή του έγινε τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/12 από το Τμήμα Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής, ενώ όπως διαπιστώθηκε, ο 35χρονος έχει καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη στη Δανία για τα εξής αδικήματα: «Απάτη», «Ανθρωποκτονία», «Βαριά Σωματική Βλάβη» και «Έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές». Πιο αναλυτικά, ο Αφγανός που συνελήφθη στις 24-8-2023 ευρισκόμενος στη Δανία, αφού εισήλθε σε οικία, προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε έναν ομοεθνή του. Εν συνεχεία, προσέγγισε γυναίκα ομοεθνή του, την οποία αφού χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι, την στραγγάλισε, προκαλώντας το θάνατό της.

Την ίδια ώρα και για δύο χρόνια, μεταξύ 2021 και 2022, τέλεσε επανειλημμένα το αδίκημα της απάτης, με μεγάλα χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, μίσθωνε καταλύματα Airbnb, προκειμένου να διαμένει, δίχως να καταβάλλει το αντίτιμο κατά τη λήξη της μίσθωσης. Επίσης, το 2023 αφαίρεσε δύο ρολόγια συνολικής αξίας 40.000 ευρώ, ενώ εμπλέκεται και σε απάτες μέσω διαδικτύου.

Ο 35χρονος σκληρός κακοποιός οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή του στη Δανία.