«Η Ελλάδα έχει αλλάξει. Η επώδυνη κρίση που μας ταλάνισε την προηγούμενη δεκαετία είναι πιά παρελθόν. Οι αναπτυξιακοί ρυθμοί είναι διπλάσιοι του μέσου ευρωπαϊκού. Η ανεργία έχει υποχωρήσει ραγδαία. Το εισόδημα αυξάνεται μέσω και της μεγαλύτερης μεταπολιτευτικά φορολογικής μεταρρύθμισης. Τα πιο αδύναμα στρώματα ενισχύονται ουσιαστικά από τις κρατικές παρεμβάσεις. Μέτρα που γίνονται εφικτά λόγω της συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής. Όχι πιά ανάπτυξη με πήλινα πόδια, με δανεικά που μετακυλίονται στις επόμενες γενιές. Τώρα, η χώρα είναι πόλος έλξης ξένων επενδύσεων» τόνισε ο γενικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας.

«’Αλλωστε, αυτά τα επιτεύγματα τα αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Η πρωτιά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις και ιδιαίτερα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνει την πολιτική κυριαρχία της. Το ίδιο αποδεικνύει η αδυναμία της όποιας αντιπολίτευσης να αρθρώσει λόγο πειστικό, να πείσει ότι έχει κυβερνητική πρόταση, ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση. Παραμένουν όλοι τους βαλτωμένοι σε χαμηλά ποσοστά, σε κλίμα εσωστρέφειας και κατακερματισμού. Καταφεύγουν στην τοξικότητα και στην ισοπεδωτική καταγγελία και κάποιοι ψάχνουν μεσσίες σε φθαρμένα υλικά, μήπως και ξαναζήσουν το μύθο τους, που παρ’ ολίγον να οδηγήσει την Ελλάδα στον γκρεμό» πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος αναφέρθηκε στην ακρίβεια υπογραμμίζοντας ότι έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις από το αρμόδιο υπουργείο για να τιθασευτούν οι τιμές και τα μέτρα έχουν αποδώσει σε σημαντικό βαθμό, αλλά το θηρίο, όπως χαρακτηριστικά είπε, παραμένει ζωντανό, λόγω και της αρνητικής διεθνούς συγκυρίας και ταλανίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Μείζον πρόβλημα είναι βεβαίως κι αυτό των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πολλοί από εσάς προέρχεστε από την περιφέρεια, ή και είστε οι ίδιοι αγρότες. Γνωρίζετε σε βάθος τα ζητήματα. Τα συσσωρευμένα προβλήματα που οδήγησαν σε αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις. Ειπώθηκε από πολλούς ότι οι περισσότεροι στα μπλόκα είναι δικοί μας. Θα συμφωνήσω μαζί τους. Πώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών ψηφίζει, στηρίζει διαχρονικά την Νέας Δημοκρατίας, αφού είναι σαρξ εκ της σαρκός της παρατάξεως; Μαζί μας ακόμη και στις πιο δύσκολες εποχές» ανέφερε.

«Προφανώς, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που σκανδαλίζει κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο, αλλά και οι παρενέργειες του στις καθυστερήσεις πληρωμών, έχουν επιδράσει καταλυτικά στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Όπως και η κατάρρευση τιμών σε βασικά αγροτικά προϊόντα και οι συνέπειες της εξάπλωσης της ευλογιάς στους κτηνοτρόφους» πρόσθεσε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Καταλήγοντας ο κ. Χαρακόπουλος είπε: «Χθες ο πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ κάλεσε τους αγρότες να έρθουν τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσει μαζί τους τα αιτήματά τους.

Με τους αγρότες δεν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα, Είμαστε στο ίδιο μετερίζι. Δεν θα αφήσουμε να διαρραγεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο».