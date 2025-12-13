Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τα πάει καλά στον αγωνιστικό χώρο και δεν τα πάει καλά ούτε έξω από αυτόν, όπως αναφέρουν οι Times, με το συνολικό χρέος του κλαμπ να φτάνει πλέον στο 1,47 δισ. ευρώ.

Όταν ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ αγόρασε μειοψηφικό πακέτο μετοχών, τόνισε ότι ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι η οικονομική εξυγίανση. Σε αυτό το πλαίσιο, επομένως, αποφάσισε να προχωρήσει σε κατάργηση σχεδόν 500 θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί ένα ποσό. Θα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, όμως, ώστε να έρθει η οικονομική ισορροπία.

Όπως αναφέρουν σε σχετικό ρεπορτάζ οι Times, από τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου που ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκύπτει ότι το συνολικό χρέος έχει ανέβει στο 1,47 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό για τους «κόκκινους διάβολους», με τη διοίκηση να ελπίζει ότι η ομάδα θα βοηθήσει με τα αποτελέσματά της ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 6η θέση της Premier League και η έξοδος στο Champions League θεωρείται επιβεβλημένη προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα.