Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στη Νάξο, στο χώρο όπου εκτελούνται οι εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στην περιοχή της Χώρας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο, οι οποίοι μάλιστα εγκλωβίστηκαν. Οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου, η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών. Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr για τον δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και απεγκλωβίστηκε μετά από μία ώρα. Με τη σειρά του ήταν ελαφρά τραυματίας και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.