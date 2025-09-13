Ανακλήθηκε με απόφαση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μήλου η οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί για την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου στην περιοχή Καμίνια, κοντά στο Σαρακήνικο, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες που υποβάθμιζαν το φυσικό τοπίο και τα ηφαιστειογενή πετρώματα. Ωστόσο ανάλογη περίπτωση ξεκάθαρης αλλοίωσης του φυσικού κάλους καταγράφεται και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, με χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της γραφικής παραλίας Αλυκό της Νάξου. Μιας απάνεμης ακτής με λευκή άμμο, κέδρους και γαλαζοπράσινα νερά.

Σε αυτόν τον επίγειο παράδεισο, λοιπόν, εδώ και παραπάνω από μισό αιώνα στέκει ένα ξενοδοχείο – «φάντασμα», το οποίο άπαντες, από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής έως περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοτικές υπηρεσίες και διευθύνσεις του κεντρικού κράτους, ομονοούν ότι επιβάλλεται να κατεδαφιστεί καθώς έχει διαπραχθεί σωρεία αυθαιρεσιών.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα των 8.800 τετραγωνικών μέτρων χτίστηκε παράτυπα τη δεκαετία του ’70

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα των 8.800 τετραγωνικών μέτρων χτίστηκε από εταιρεία ξένων συμφερόντων, βελγικής προέλευσης, παράτυπα τη δεκαετία του ’70. Μεσούσης της Χούντας, ξεκίνησε η ανέγερσή του δίπλα στο πολύτιμο κεδροδάσος, πάνω στην παραλία Αλυκού, μια περιοχή που εντάσσεται στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους, Natura 2000. Χάρις στην οικολογική ευαισθησία των κατοίκων δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με την παραλία να παραμένει δημόσια και προσβάσιμη σε όλους. Και τώρα, μετά από έντονη πίεση όλων των αρμόδιων φορέων που μεριμνούν για την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλους, όλα δείχνουν πως έρχεται η ώρα της κατεδάφισής του. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει…

Άλλωστε, θυμίζουμε ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λειτουργεί το Συντονιστικό Γραφείο Αποκατάστασης Περιβαλλοντικής Ζημιάς (ΣΥΓΑΠΕΖ) που έχει ως αποστολή να παρεμβαίνει σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. Από τη στιγμή που το συγκεκριμένο κουφάρι του ξενοδοχείου βρίσκεται μέσα σε περιοχή Natura 2000 αποτελεί μονόδρομο το γκρέμισμά του. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 1650/85, άρθρο 30), όταν διαπιστωθεί ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα προκαλούν υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, καλούνται να υποβάλουν άμεσα «πλάνο διορθωτικών ενεργειών».

Το έκτρωμα από μπετό έχει κηρυχθεί κατεδαφιστέο από το 2022 ωστόσο έως και σήμερα παραμένει στη θέση του

Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός ότι το έκτρωμα από μπετό της παραλίες Αλυκό που δομούνταν πάνω στον αιγιαλό, έχει κηρυχθεί κατεδαφιστέο από το 2022 ωστόσο έως και σήμερα παραμένει στη θέση του. Πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι προ ημερών υπεγράφη η σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία ύψους 458.535 ευρώ για την κατεδάφιση του κτηριακού συγκροτήματος και εντός των επομένων ημερών θα πρέπει οι μπουλντόζες να πιάσουν δουλειά. Μάλιστα στην τεχνική περιγραφή του έργου προβλέπεται και η σύνταξη μελέτης αναδάσωσης του χέρσου χώρου που θα προκύψει μετά την κατεδάφιση, ώστε να επανέλθει η παραλία στην πρότερη κατάστασή της. Θα φυτευτούν κέδροι και άλλα ενδημικά είδη, προκειμένου να ενισχυθεί το μοναδικό οικοσύστημα. Μάλιστα θα ξηλωθεί και ο προσωρινός εργοταξιακός δρόμος, για να αποκατασταθεί πλήρως το φυσικό ανάγλυφο.