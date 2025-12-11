Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ρίου ένας 51χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στην οδό Ελληνος Στρατιώτου στην Πάτρα.

Ο εργάτης, σύμφωνα με το tempo24.news, έπεσε από τον τρίτο όροφο σε κενό φρεατίου ανελκυστήρα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του επιβλέποντος του έργου, ο οποίος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.