«Βλέπω το 2025, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης να ψηφίζεται από τους ομολόγους του, τους υπουργούς Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, πρόεδρος του Eurogroup. Να εκλέγεται πρόεδρος του ευρωπαϊκού οργάνου το οποίο είναι επιφορτισμένο με το να ορίζει τις οικονομικές κατευθύνσεις ολόκληρης της Ευρώπης, ο πρόεδρος του οποίου ερχόταν εδώ το 2015 και μας ευχόταν καλό κουράγιο» τόνισε ο γραμματέας της πολιτικής επιτροπής της ΝΔ Κώστας Σκρέκας στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας.

«Σήμερα, πρόεδρος αυτού του οργάνου είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και αυτό είναι μια επιτυχία εθνική, είναι μια επιτυχία της κυβέρνησής μας, είναι μια επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα από χώρα της κρίσης έχει γίνει μια χώρα με μια οικονομία αναφοράς για την Ευρώπη και όλον τον πλανήτη και αυτό δεν έγινε τυχαία και βεβαίως αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά για να το συνεχίσουμε και να το διατηρήσουμε και βλέπουμε πως το έγκυρο οικονομικό περιοδικό Economist, που από το 2015 ως το 2019 είχε εξώφυλλα την Ελλάδα και την Ακρόπολη να φλέγονται, το 2023 και το 2024 είχε πρωτοσέλιδο την Ελλάδα και την ανακήρυττε τη χώρα με την ισχυρότερη οικονομία και τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλο τον πλανήτη και το 2025 η Ελλάδα να είναι μεταξύ των 5 χωρών παγκοσμίως με την ισχυρότερη οικονομία».

Στη συνέχεια ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στις διαφορές του κόμματος της ΝΔ από τα άλλα κόμματα και τη διαφορά του αρχηγού της ΝΔ και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς λέγοντας: «Η διαφορά αυτή είναι πολύ απλή και πρέπει να την αναδείξουμε. Είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τολμούν, μπορούν να στέκονται και μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας, έχουν την πολιτική βούληση και το πολιτικό θάρρος να λάβουν αποφάσεις οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος, είναι δύσκολες, αλλά στο τέλος έρχονται και επιβεβαιώνονται από το αποτέλεσμα και από την ιστορία».

«Όταν οι άλλοι προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια της αντιπολιτευτικής τους κριτικής, η οποία καταρρέει και διαψεύδεται σε κάθε ευκαιρία που λάμπει η αλήθεια, όπως τα τρία φανταστικά βαγόνια στα Τέμπη, το δήθεν λαθρεμπόριο και οι δήθεν κουμπαριές του πρωθυπουργού μας. Φανταστείτε την εικόνα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει και να κατηγορεί ψευδώς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δήθεν παντρέψει έναν παραβατικό απατεώνα και μετά έρχεται η σκληρή αλήθεια. 14 άτομα συλλαμβάνονται χθες, γιατί έχουν σχηματίσει μια εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των 14 ατόμων ένα ζευγάρι που έχει στεφανώσει ο κ. Ανδρουλάκης, αυτός που κατηγορούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη… Αυτή είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας και των υπολοίπων κομμάτων γιατί η κριτική τους δεν στηρίζεται στην αλήθεια, δυστυχώς» ανέφερε.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα πόλος έλξης για όλους τους πολίτες, όταν οι αρχηγοί των υπολοίπων κομμάτων προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να διασφαλίσουν τη δεύτερη θέση. Στη συνείδηση κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, και το ξέρετε πολύ καλά φίλες και φίλοι, δεν τίθεται ζήτημα για το ποιος είναι το πρώτο κόμμα και δε χρειαζόμαστε καμία δημοσκόπηση να μας το πει. Ένα είναι βέβαιο, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, με συντριπτική διαφορά από τον δεύτερο και αυτό είναι μια διαχρονική αναγνώριση όλων των δικών σας αγώνων που έχετε κάνει στο πεζοδρόμιο, στα καφενεία, στις δουλειές σας, στις παρέες σας και αυτοί οι αγώνες επαληθεύονται και δικαιώνονται σήμερα και συνεχίζουν να δικαιώνονται κάθε φορά που ένας πολίτης ή ένας πολιτικός με διαφορετική πολιτική αφετηρία έρχεται και αναγνωρίζει το δίκιο των δικών σας αρχών, των δικών σας ιδανικών για τα οποία αγωνίζεστε όλα αυτά τα χρόνια και για τα οποία σας ευχαριστούμε πολύ γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, κανείς από μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα» πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας.