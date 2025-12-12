Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέστρεψε από τις Βρυξέλλες και, μιλώντας στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, έκανε αναφορά και στην εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο, αλλά σε όλη τη χώρα, στην Ελλάδα, στους πολίτες που πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Η εκλογή είναι πρωτίστως νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και προκλήσεις. Αντιμετώπισε την απειλή της εξόδου από την ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν λύγισε, προχώρησε μπροστά με μια κοινωνία που έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Σήμερα κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη. Την εμπιστοσύνη που είναι θεμέλιο για το μέλλον», είπε ο υπουργός.

«Επιτρέψτε μου μόνο μια προσωπική αναφορά: Τις τελευταίες ώρες στις Βρυξέλλες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων, Ελλήνων που γονάτισαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τη χώρα. Εικόνα ενός πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε τη διαφορά για την Ελλάδα. Εικόνες των προκατόχων μου, του κ. Σταϊκούρα και των συνεργατών μου, του Θάνου Πετραλιά, του Γιώργου Κώτσηρα. Και ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και να κρατήσουν τη χώρα όρθια και οφείλω να πω ότι δεν είναι από μια παράταξη. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι που άκουγα τη χαρά τους και τη φωνή τους να σπάει. Στις συναντήσεις και συνομιλίες που είχα με υπουργούς ευρωζώνης κατάλαβα ότι η αξιοπιστία δεν ήταν ζητούμενο, αλλά βεβαιότητα που κατακτήθηκε με σχέδιο και κόπο. Η εμπιστοσύνη δεν χτίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Τη χτίσαμε όλοι μαζί», ανέφερε μεταξύ άλλων.