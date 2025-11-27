Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνογερμανικών οικονομικών σχέσεων, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων για την Ευρώπη, αποτέλεσαν αντικείμενο εκδήλωσης με θέμα «Ελληνογερμανικές Οικονομικές Σχέσεις», που συνδιοργάνωσαν η γραμματεία Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας και η αντιπροσωπεία του ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, ακαδημαϊκών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Konrad Adenauer.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση στη χώρα μας, συνθήκες που αντανακλούν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της περαιτέρω συνεργασίας των δύο πλευρών σε τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, η ενέργεια και η αμυντική οικονομία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μετασχηματιστεί ολιστικά, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο διευθυντής της αντιπροσωπείας του ιδρύματος Konrad Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο, Marian Wendt, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο του Ιδρύματος ως γέφυρα πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο ίδιος, σημείωσε ότι η ελληνογερμανική συνεργασία, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κρίσιμη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και την προώθηση κοινών ευρωπαϊκών λύσεων σε ζητήματα ενέργειας, ασφάλειας και οικονομίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχε ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Σερρών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στο υψηλό επίπεδο και τη σημασία των ελληνογερμανικών σχέσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τα δύο κράτη μοιράζονται κοινό όραμα οικονομικής ανάπτυξης και θωράκισης των δημοκρατικών αρχών. Επισήμανε ότι η Ελλάδα, ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για περαιτέρω γερμανικές επενδύσεις στην περιοχή, ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας μας ως κόμβου διασύνδεσης ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου. Επιπλέον, παρουσίασε τα πεδία που προσφέρουν επενδυτικές ευκαιρίες για γερμανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Ο βουλευτής και Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Βάδης-Βυρτεμβέργης, Manuel Hagel, στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική της περιφερειακής συνεργασίας, αναδεικνύοντας τις μεγάλες δυνατότητες σύμπραξης ανάμεσα σε ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις στη βιομηχανία, την τεχνολογία, την έρευνα και καινοτομία, καθώς και στην ενεργειακή μετάβαση, επισημαίνοντας ότι Γερμανία και Ελλάδα μπορούν να αναπτύξουν ακόμη στενότερους, αμοιβαία επωφελείς δεσμούς.

Η νομική σύμβουλος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Χριστίνα Ηλιάδου, παρουσίασε τις βασικές τάσεις του διμερούς εμπορίου και του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ειδική αναφορά έγινε στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που επηρεάζει τις επενδύσεις, την ανάγκη για σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον, καθώς και στον ρόλο του Επιμελητηρίου ως καταλύτη δικτύωσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Πένυ Αβραμίδη.

Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση των ομιλητών και των παρευρισκομένων ότι η ελληνογερμανική οικονομική συνεργασία διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης. Η Ελλάδα, με το ανθρώπινο δυναμικό, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τη μεταρρυθμιστική της πορεία, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την επενδυτική ισχύ και τη βιομηχανική παράδοση της Γερμανίας, μπορεί να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας που θα ενισχύσει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ευρωπαϊκή συνοχή. Τέλος, η εκδήλωση αποτέλεσε ευκαιρία για εμβάθυνση των ιστορικών σχέσεων που συνδέουν τη Νέα Δημοκρατία με το CDU.