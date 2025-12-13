Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για την πλήρη εξυχνίαση της διπλής δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη στη Φοινικούντα.

Όπως τόνισε ο Σταύρος Μπαλάσκας το πρωί στο Mega, τα στοιχεία για τον ανηψιό που πλέον κατηγορείται για τον σχεδιασμό της εκτέλεσης, είναι πλέον αδιάσειστα. «Μας λείπει ένα άτομο. Μας λείπει ο συνεργός που φαίνεται να προμήθευσε το όπλο και το μηχανάκι. Το άτομο αυτό αναζητείται στο εξωτερικό με ένταλμα της Interpol ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στη Γερμανία» συμπλήρωσε ο αστυνομικός αναλυτής.

Στο μεταξύ, αυτόπτης μάρτυρας της δεύτερης απόπειρας δολοφονίας σε βάρος του επιχειρηματία Κώστα Τομαρά, που σημειώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Φοινικούντα, περιγράφει με σοκαριστική ακρίβεια τα γεγονότα όπως τα έζησε, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

«Το περιστατικό έγινε σχεδόν απέναντι από το σπίτι του, πάνω στο δρόμο. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ανιψιό του και καταδίωκαν το μηχανάκι. Τώρα, γιατί ο ανιψιός δεν τον χτύπησε με το αυτοκίνητο για να τον βγάλει εκτός πορείας, δεν το ξέρω. Εμείς είχαμε σταματήσει στο δρόμο με το δεύτερο θύμα και περιμέναμε τον Κώστα να έρθει από την Πύλο. Ξαφνικά, πετάχτηκε το μηχανάκι μέσα από το χωράφι…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξηγεί ότι με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ τον συνέδεαν όχι μόνο επαγγελματικοί δεσμοί, αλλά και στενή φιλία, γεγονός που τον ώθησε να τον ειδοποιήσει άμεσα μόλις αντιλήφθηκε κάτι ύποπτο στην περιοχή.

«Ήταν 7 Σεπτέμβρη, μιάμιση το μεσημέρι, 33 βαθμοί. Και βλέπω στη στροφή δίπλα από το σπίτι του έναν άνδρα με χειμερινά ρούχα. Μπουφάν, κράνος, παντελόνι, γάντια… Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Γύρισα πίσω και τον είδα ξανά, αυτή τη φορά με τη κάσκα στο κεφάλι. Τρομοκρατήθηκα. Κάλεσα αμέσως τον Κώστα. Εκείνος κατάλαβε, μου είπε “Κλείσε και έρχομαι τώρα”. Μόλις έφτασε, άρχισε να κυνηγά το μηχανάκι…», συνέχισε.

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα»

Όταν ερωτήθηκε γιατί ο ανιψιός του επιχειρηματία δεν προχώρησε σε πιο επιθετική καταδίωξη του δράστη, ο μάρτυρας δίνει μια απάντηση που προκαλεί αίσθηση.

«Θεωρώ πως κατά 99% εκείνος τον είχε βάλει», δηλώνει κατηγορηματικά. «Σοκαριστήκαμε με τις εξελίξεις, αλλά μέσα μας το περιμέναμε… Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, όλα δείχνουν ότι αυτός κρυβόταν από πίσω. Βάλε τον εαυτό σου στη θέση του ανιψιού τη μέρα του φονικού: μπαίνει ο 22χρονος, υποτίθεται πυροβολεί και σκοτώνει τον Κώστα και αμέσως μετά τον επιστάτη. Γιατί δεν σκοτώνει και τον ανιψιό; Αν ήθελε, θα του έκανε μια και θα τον τελείωνε…», τόνισε με έμφαση.

Κλείνοντας την περιγραφή του, αφήνει σαφείς αιχμές για τα κίνητρα πίσω από την υπόθεση:

«Θεωρώ πως ήταν ψιλοκομπίνα η δουλειά, με φόντο την περιουσία…».