Ο εργοδότης και φίλος του ανιψιού έχει πει πολύ «χοντρά» πράγματα για τον δολοφονημένο από τον ίδιο, όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο. Ο εργοδότης μίλησε στην εκπομπή Live News την ημέρα που οι αστυνομικές αρχές διενεργούσαν έλεγχο στις επιχειρήσεις του και έδωσε τις δικές του απαντήσεις για αυτές τις επιχειρήσεις. Όταν αναφέρεται στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα και στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οι λέξεις που χρησιμοποιεί δημιουργούν εντυπώσεις.

Αναφερόμενος στο διπλό φονικό, λέει χαρακτηριστικά «δεν με ενδιαφέρει αυτό», με την έμφαση στη λέξη «αυτό». Για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ λέει «εμένα δεν είναι ούτε θείος μου, ούτε σκυλί μου, ούτε τίποτα». Στη συζήτηση για το ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο αυτού του ανθρώπου για να εμπλακεί στην υπόθεση, ο συλληφθείς εργοδότης αφήνει να εννοηθεί ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κίνητρο από πλευράς του, γιατί όπως λέει χαρακτηριστικά, στη ζωή του έχει βγάλει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ.



«Ψάχνουν λάθος πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να ψάχνουν. Εκτός κι αν έχουν κάποιο σκοπό τώρα η αστυνομία ξέρει, αλλά μπορεί να κάποιος να έχει δώσει εσφαλμένη πληροφορία για κάτι, να τους έχει μπερδέψει. Δεν ξέρω ούτε τι ψάχνουν, ούτε γιατί, ούτε πότε, ούτε τίποτα. Ψάχνω πτήση Business να γυρίσω έκτακτα. Δεν είναι εμένα ούτε θείος μου, ούτε σκυλί μου, ούτε τίποτα ο άνθρωπος. Έχω μπλέξει σε όλο αυτό επειδή είναι οι συγκυρίες… καταλάβατε. Δεν είναι ευχάριστο για μένα. Πάνε στα μαγαζιά μου λες και είμαστε … Αυτό τους εξήγησα, δηλαδή λίγο χαμηλό προφίλ λέω, γιατί έχουμε γίνει ξεφτίλα ήδη στην περιοχή. Βγάζουν πολύ κακή εικόνα για κάποιον που δεν ξέρει. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα. Να σας πω πόσο λίγο με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τι λένε άνθρωποι σοβαροί. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει κάθε γιαγιά που παρακολουθεί τηλεόραση. Έχω κάνει χιλιάδες ευρώ στις δουλειές μου. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ» λέει ο εργοδότης του ανιψιού, δείτε το βίντεο που ακολουθεί.