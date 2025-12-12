Περίπου δύο μήνες σχεδιαζόταν η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, αποκάλυψε η άρση απορρήτου στα κινητά των δύο 22χρονων, του ανιψιού του θύματος, αλλά και του εργοδότη του.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» ανέφερε ότι ο ανιψιός και ο εργοδότης του φέρεται να ασκούσαν πιέσεις στους δύο νεαρούς για να διαπράξουν το έγκλημα, το οποίο οδήγησε τελικά σε διπλό φονικό, καθώς δολοφονήθηκε και ο επιστάτης του 68χρονου, που επίσης περιλάμβανε στη διαθήκη, πέρα από τον ανιψιό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος, μοναδικός επιζών του εγκλήματος και κληρονόμος της περιουσίας του, μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του και εργοδότη των δύο φυσικών αυτουργών, ζήτησε φορτικά και έπεισε τον 22χρονο να κάνει το έγκλημα.

Επίσης, επικοινώνησε με πακιστανικό κινητό με τον 22χρονο Χ.Τ. για την έλευσή του όσο και την ακριβή άφιξή του στον χώρο του κάμπινγκ.

Το Live News δημοσίευσε μέρος από το κατηγορητήριο, το οποίο ανέφερε: «Ο ανιψιός του μαζί με τον εργοδότη, φορτικά με συνεχείς προτροπές έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ. να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στη Φοινικούντα όπου και τέλεσε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Τη μέρα του διπλού φονικού μιλούσε όλη μέρα με τον 22χρονο Χ.Τ. με πακιστανικά κινητά προκειμένου ο 22χρονος να τον ενημερώνει πού βρίσκεται και αν φτάνει στο κάμπινγκ, ενώ την επόμενη μέρα πήγε τον 22χρονο με το αυτοκίνητό του από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα. Ο ανιψιός, ενεργώντας από κοινού με τον επιχειρηματία και πρώην εργοδότη των 22χρονων, με τον οποίο συνδέονται με στενή φιλική σχέση, με φορτικότητα και συνεχείς προτροπές και παραινέσεις έπεισαν τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να κάνει το έγκλημα».

«Φοβόταν μην τον αφήσει έξω»

Η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα υποστήριξε ότι ο θείος της άλλαζε συχνά τη διαθήκη, με αποτέλεσμα ο ανιψιός του να φοβάται ότι στην επόμενη αλλαγή θα έμενε εκτός, οπότε και δεν θα ήταν κληρονόμος του.

«Ο θείος μου άλλαζε πολύ συχνά τη διαθήκη. Έχω πληροφορία ότι κάποια στιγμή την άλλαξε πέντε φορές μέσα σε ένα εξάμηνο», είπε, προσθέτοντας ότι ο ξάδερφός της φοβόταν πως μπορεί να μην περιλαμβανόταν στην επόμενη αλλαγή.