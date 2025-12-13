Στο πλαίσιο καθημερινών ελέγχων και περιπολιών που διενεργούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν:

από δικυκλιστές αστυνομικούς ομάδας ΔΙ.ΑΣ., βραδινές ώρες χθες (12-12-2025) στο κέντρο της πόλης, τρεις ανήλικοι (2 αγόρια – 1 κορίτσι), οι οποίοι νωρίτερα ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν ηλεκτρικό πατίνι.

Στην κατοχή τους, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν (1) ηλεκτρικό ποδήλατο, (18) ηλεκτρονικά τσιγάρα και (2) υγρά αναπλήρωσης καπνικού προϊόντος, τα οποία, όπως προέκυψε κατά την προανάκριση, αφαίρεσαν από κοινού απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας στην περιοχή του κέντρου, καθώς και ένα επιπλέον ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εγκατέλειψαν.

Τα (2) ηλεκτρικά πατίνια αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αναζητούνται οι νόμιμοι κάτοχοι των έτερων κλοπιμαίων.

Επιπλέον, συνελήφθησαν συγγενικά πρόσωπα των προαναφερομένων για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανήλικου.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, 40χρονος, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, βραδινές ώρες της 08-12-2025 και βραδινές ώρες της 11-12-2025, εισήλθε εντός καταστήματος καφέ – ψιλικών και προσποιούμενος τον πελάτη, αφαίρεσε προϊόντα, συνολικής αξίας (130) ευρώ.

από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λητής, 51χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρωινές ώρες χθες (12-12-2025), στο 14ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, κατελήφθη να οδηγεί I.X.E αυτοκίνητο ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο ανωτέρω έφερε στην κατοχή του άδεια ικανότητας οδηγού άλλου προσώπου και στο σημείο της φωτογραφίας απεικονιζόταν ο ελεγχόμενος.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών, μεσημβρινές ώρες χθες (12-12-2025), 32χρονος, καθώς εντοπίστηκε από πολίτες ο ανήλικος ανιψιός του, του οποίου είχε την επίβλεψη και άφησε μόνο του εντός της οικίας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.