Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 44χρονος που εντοπίστηκε να κυκλοφορεί να όπλο στα Πετράλωνα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απωλέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 44χρονο αλλοδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε πιστόλι στην περιοχή των Πετραλώνων. Επιπλέον, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 2 γεμιστήρες με 12 φυσίγγια και αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της 9-12-2025, 44χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως για παράβαση του νόμου περί όπλων, αντιποίηση, πλαστογραφία πιστοποιητικών και απείθεια.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 9-12-2025, περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., εντόπισαν τον 44χρονο να οδηγεί δίκυκλο στην περιοχή των Πετραλώνων και τον κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντόπισαν στην κατοχή του:

πιστόλι,

θήκη πιστολιού,

-2- γεμιστήρες με -12- φυσίγγια και

αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Ακόμα, στην κατοχή του βρέθηκε υπηρεσιακή κάρτα μηχανογραφικού συστήματος που είχε απωλέσει αστυνομικός, πάνω στην οποία ο δράστης είχε επικολλήσει φωτογραφία του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.