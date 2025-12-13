Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας, την Κυριακή (14/12), τον Ατρόμητο για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει στους Λόβρεν, Πέλκαν, Σάστρε, Γιακουμάκη και Μιχαηλίδη.

Οι «ασπρόμαυροι» αφήνουν πίσω τους τον αγώνα με τη Λουντογκόρετς για το Europa League και επιστρέφουν στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Περιστερίου.

Στόχος του «δικεφάλου του βορρά», φυσικά, δεν είναι άλλος από τη νίκη ώστε να παραμείνει, στη χειρότερη για αυτόν περίπτωση, στο -2 από την κορυφή και τα προβλήματα δεν λείπουν.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν, Δημήτρης Πέλκας, Γιώργος Γιακουμάκης, Ζόαν Σάστρε και Γιάννης Μιχαηλίδης έκαναν θεραπεία και δεν είναι σε θέση να αγωνιστούν, με αποτέλεσμα να μη βρίσκονται στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ατρόμητο.