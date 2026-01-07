Η επιβατική κίνηση στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Δεκέμβριο 2025 ανήλθε σε 2,31 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024. Η εικόνα του μήνα δείχνει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στηρίζεται κυρίως στις διεθνείς ροές, καθώς η κίνηση εξωτερικού ενισχύθηκε κατά 9,6%, ενώ η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 5,5%.

Σε επίπεδο έτους, το 2025 έκλεισε με 34 εκατ. επιβάτες, ποσοστό αυξημένο κατά 6,7% έναντι του 2024. Το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης προέρχεται από το εξωτερικό (+8,6%), με το εσωτερικό να κινείται πιο ήπια ανοδικά (+2,2%), κάτι που αποτυπώνει τη διαφορετική δυναμική των δύο αγορών μέσα στη χρονιά.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι πτήσεις. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 283.589 κινήσεις αεροσκαφών, αυξημένες κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση 8,7%, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 1,3%.

Τον Δεκέμβριο 2025 οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Αθήνας ανήλθαν σε 19.476, με άνοδο 6,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι διεθνείς κατά 7,7%.

Σημειώνεται ότι τα στατιστικά κίνησης του Δεκεμβρίου 2025 είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς τα στοιχεία κάθε μήνα οριστικοποιούνται μετά την 20ή του επόμενου μήνα.