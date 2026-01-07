Για το κόμμα που πρόκειται να κάνει η Μαρία Καρυστιανού και τις σχετικές της δηλώσεις, μίλησε ο Ανδρέας Λοβέρδος, το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι η Μαρία Καρυστιανού «απευθύνεται στο 100% της ελληνικής κοινωνίας. Καθένας που κάνει ένα κόμμα απευθύνεται σε όλους».

«Ωστόσο, ποιοι αντέδρασαν;», διερωτήθηκε, με τον ίδιο να προσθέτει: «Αντέδρασαν ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο κ. Βελόπουλος, δηλαδή η αντιπολίτευση. Προσωπικά, πιστεύω ότι η κίνησή της θα επηρεάσει και το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα. Αντιδρούν αυτοί που απειλούνται».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Είναι μία κυρία πάρα πολύ συμπαθής γιατί έχει γίνει γνωστή από το δράμα της. Από εκεί και πέρα, βέβαια, από τη στιγμή που μπαίνεις στην πολιτική, όλα αλλάζουν».

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κοινό στο οποίο θα μπορέσει το κόμμα της να απευθυνθεί, σημείωσε: «Υπάρχει καταρχάς ο χώρος των λεγόμενων “ψεκ”, αυτός ο χώρος δεν είναι μικρός. Εκεί απευθύνεται κυρίως, όσοι δεν θέλουν τα εμβόλια, κτλ».

«Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή δεν έχει ηγέτη, άρα υπάρχει χώρος. Ηγέτες υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ηγέτης που δύναται να αντιπαρατεθεί στον κ. Μητσοτάκη και να τον κερδίσει, που να είναι πιο δημοφιλής, που να θεωρείται πιο κατάλληλος ή κοντά στον κ. Μητσοτάκη ως κατάλληλος».