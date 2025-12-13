Η ΑΕΚ έχει παράπονα από τη διαιτησία από την αρχή της σεζόν και έχει βάλει στο στόχαστρο τον Στεφάν Λανουά, για τον οποίο έκανε ανάρτηση στα social media ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ, Τάσος Τσατάλης.

Η Ένωση είναι έξαλλη εδώ και καιρό με τον επικεφαλής της ΚΕΔ, όχι μόνο για τους ορισμούς των διαιτητών αλλά και για τις αναλύσεις των επίμαχων φάσεων της κάθε αγωνιστικής, κατηγορώντας τον ότι σε παρόμοιες φάσεις λέει διαφορετικά πράγματα, περνώντας έτσι αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές, ανάλογα με το ποια ομάδα αφορά η κάθε φάση.

Αυτό, τουλάχιστον, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος επικοινωνίας των «κιτρινόμαυρων», Τάσος Τσατάλης, ο οποίος σε ανάρτησή του στα social media, όπου ανέβασε και το σχετικό βίντεο, αναφέρει τα εξής…

«Τέταρτη αγωνιστική της φετινής σεζόν. Ο κ. Λανουά αναλύει στο καθιερωμένο βίντεο της εβδομάδας, τις δύο φάσεις ακυρωμένων γκολ στο ΑΕΛ – ΑΕΚ και στο Κηφισιά – Άρης. Για το πρώτο ματς λέει ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Πινέδα, καθώς (παρότι ξεκάθαρο πλάνο που να δείχνει την επαφή και να δημοσιοποιήθηκε, δεν υπήρξε ποτέ) η μπάλα βρήκε στο χέρι του.

Για το γκολ της Κηφισιάς, πάει σε σύγκριση με το γκολ του Πινέδα και μας λέει ότι κακώς ακυρώθηκε.

Γιατί η μπάλα βρήκε μεν στο χέρι του Τετέ, όμως δεν μπήκε γκολ από αυτόν, αλλά από τον συμπαίκτη του στον οποίο πήγε από το χέρι του Τετέ η μπάλα (το χέρι ακούσιο).

Σχολιάζοντας την φάση του γκολ του Ζοάο Μάριο με τον Ατρόμητο, ο κ. Λανουά πάλι στο καθιερωμένο βίντεο για την δέκατη τρίτη αγωνιστική αυτή τη φορά, προβάλλει ένα πλάνο με το οποίο υποτίθεται πως κατοχυρώνεται η αίσθηση ότι υπήρξε χέρι. Βεβαίως ούτε από αυτό το πλάνο πιστοποιείται πως το σημείο που βρίσκει η μπάλα θεωρείται βάσει κανονισμού, χέρι. Τουναντίον το πλάνο δείχνει ότι δεν είναι (ούτε χέρι, ούτε εκούσιο, ούτε σε μη φυσική θέση). Και γι΄αυτό άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών αποφάνθηκε ότι δεν είναι χέρι.

Ο κ. Λανουά δεν θεώρησε απαραίτητο να μας εξηγήσει. Αποφάνθηκε απλά πως είναι χέρι και έπρεπε να ακυρωθεί (παρά το γεγονός ότι στην τηλέ-διάσκεψη που ακολούθησε με όλους τους διαιτητές της αγωνιστικής, κάποιοι από αυτούς απ’ ότι έχει αναφερθεί σε ρεπορτάζ αρκετών Μέσων εξέφρασαν άλλη άποψη…).

Ο κ. Λανουά στην μια περίπτωση (Κηφισιά – Άρης) λέει ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει, παρότι η μπάλα πάει στον σκόρερ από το χέρι συμπαίκτη του. Στην άλλη περίπτωση του γκολ του Ζοάο Μάριο, μας λέει ότι παρότι συμβαίνει το ίδιο, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί; Απάντηση δεν υπάρχει.

Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο για να βγάλει ο καθένας εύκολα τα συμπεράσματα του. Και για το τι βλέπει και για την προσέγγιση του σχολιασμού από τον επικεφαλής της ΚΕΔ.

Επίσης θυμίζουμε με πόση έμφαση είχε αναγγείλλει πέρσι ο πρόεδρος της ΕΠΟ την επιστροφή του σχολιασμού των φάσεων, με επίκεντρο να μας εξηγεί και να καταλαβαίνουμε ο κ. Λανουά. Και προφανώς όχι για να είμαστε στο «όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» και «ό,τι κατάλαβε ο καθένας». Ενώ στην πραγματικότητα προφανώς ο αρχιδιαιτητής περνάει αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές, κατά δικιά του επιλογή… Για παρόμοιες φάσεις… Ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά…».