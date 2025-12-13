Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν εκ νέου οι Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας, ύστερα από τον εντοπισμό νεκρού κρατουμένου στο κελί του τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα 23 ετών, συριακής καταγωγής, ο οποίος μάλιστα αναμενόταν να αποφυλακιστεί μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, καθώς το όνομά του βρισκόταν ήδη στη σχετική λίστα.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση της υπόθεσης και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ωστόσο, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις πρώτες ενδείξεις, όλα δείχνουν ότι ο θάνατός του οφείλεται σε αυτοχειρία.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο Αιγύπτιου κρατουμένου, ο οποίος είχε δεχθεί γροθιά μέσα στο κελί του, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες κράτησης.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 23χρονου αναμένεται να αποσαφηνιστούν με τη διενέργεια της νεκροτομής επί της σορού, η οποία θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο νέος αυτός θάνατος σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς προηγήθηκε η δημοσιοποίηση της έκθεσης – κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης (CPT).

Στην έκθεση επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η ασφάλεια των κρατουμένων «παραμένει σοβαρό ζήτημα», με ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός πως η βία μεταξύ κρατουμένων όχι μόνο δεν περιορίστηκε, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσίασε επιδείνωση.