Τον κυβερνητικό στόχο σύγκλισης της περιφέρειας με το κέντρο ανέδειξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο των προέδρων Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

Μια σύγκλιση που επιτυγχάνεται και μέσω των έργων, καθώς, όπως τόνισε, τη στιγμή αυτή υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περίπου 330 εμβληματικά έργα.

Αναλυτικά, όπως σημείωσε στην αρχή της ομιλίας του, «η παράταξη και οι άνθρωποι της είναι απ’ άκρου σ’ άκρον σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Και αυτό μας επιβάλει να είμαστε και εμείς παντού, με βάση τις κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού μας. Και να απαντάμε με το λόγο και το έργο μας στα ζητήματα που υπάρχουν, μικρά και μεγάλα».

Ενώ όπως ανέφερε στη συνέχεια, «γιατί, τελικά, το πού γεννιέσαι και μεγαλώνεις στην Ελλάδα εξακολουθεί να προσδιορίζει σε ένα βαθμό τι ευκαιρίες θα έχεις; Αυτό είναι το ερώτημα που βρίσκεται πίσω από κάθε σοβαρή συζήτηση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Και είναι ένα ερώτημα βαθιά πολιτικό, όχι τεχνικό. Γιατί μιλά για αξιοκρατία, δικαιοσύνη, ισότητα, ευκαιρίες προόδου και κοινωνική κινητικότητα, συνοχή και εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ακολούθως τη σημασία να προχωρά η Ελλάδα με σχέδιο, το οποίο, όμως, πρέπει να συνδυάζεται με σταθερότητα και ενότητα.

Αναφερόμενος στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, είπε πως «αποτυπώνει την πρόοδο που έχει κάνει η πατρίδα μας υπό την ηγεσία του προέδρου και πρωθυπουργού μας, Κυριάκου Μητσοτάκη». Επικαλούμενος δε, και την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup, ο υφυπουργός συμπέρανε πως «όλα αυτά δείχνουν τα άλματα που έχουμε καταφέρει στον εθνικό μας στόχο: να συγκλίνουμε σταθερά με τον πυρήνα των προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών».

Παράλληλα, πάντως, συμπλήρωσε, «η Ελλάδα επιμένει σε έναν ακόμα εθνικό στόχο: ότι κανένα μέρος της χώρας δεν μένει πίσω». Έτσι, «η εθνική προσπάθεια για περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στηρίζεται σε μια βασική αρχή: το μέρισμα της ανάπτυξης πρέπει να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς σε όλη τη χώρα. Και ταυτόχρονα, να υποστηρίζουμε το δικαίωμα κάθε πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του επεσήμανε δε, ότι «η Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι ένα παράρτημα της πολιτικής μας, είναι όρος εθνικής συνοχής, (είναι) ένας ενιαίος εθνικός οδικός χάρτης, όπου για πρώτη φορά όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία όλες οι πολιτικές και όλα τα επίπεδα διοίκησης θα συνομιλούν μεταξύ τους, με κοινά ορόσημα και χρονικό ορίζοντα έως το 2035».

Αναλυτικά: «Εκπονούνται συνολικά 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας με έναν σχεδιασμό που θα ολοκληρωθεί το 2026. Περισσότεροι από 1.000 φορείς έχουν κληθεί να συμμετέχουν οργανωμένα σε ομάδες εργασίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες μαζί με δήμους, περιφέρειες και βέβαια τους βουλευτές μας».

Ήδη στην ελληνική περιφέρεια:

Υλοποιούνται περισσότερα από 8.000 μικρά και μεγάλα έργα ενώ το 2026 και το 2027 θα παραδοθούν περίπου 330 εμβληματικά έργα.

8 δισ. Euro έργα υλοποιούνται από το ΕΠΑ 2021-2025 στην Περιφέρεια και έχουν ήδη προγραμματιστεί 2,7 δισ. Euro απευθείας χρηματοδοτήσεις για τις περιφέρειες μέσα από το ΕΠΑ ενώ για το έτος 2026 προβλέπεται διάθεση πόρων ύψους 9,5 δισ., σε έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ ύψους 6,2 δισ. και σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 3.300 εκατ. ευρώ».

Εξ άλλου, «από το 2021 μέχρι σήμερα πάνω από 20 δισ. από ΤΑΑ και ΕΣΠΑ έχουν κατευθυνθεί στην περιφέρεια και άλλα 5 δισ. για δανειοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω του ΤΑΑ στην Περιφέρεια:

Ενώ θα πρέπει να προστεθούν και οι πόροι από την ΚΑΠ που αφορούν κατεξοχήν την ελληνική περιφέρεια.

Στα παραπάνω και για το επόμενο διάστημα θα προστεθούν οι πόροι για την Ελλάδα από την νέα κατανομή του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πόροι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, που θα διατεθούν από το 2026 για σημαντικές υποδομές και πολιτικές στην περιφέρεια μέχρι και το 2032».

Συγχρόνως, συστήνεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, νέα Ειδική γραμματεία για ορεινές περιοχές, δημιουργείται νέα Ψηφιακή πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως κόμβος ενημέρωσης και διασύνδεσης, όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να ενημερώνεται, ενώ συστήνεται, υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης, Κυβερνητική Επιτροπή για τη νησιωτικότητα, και εφαρμόζεται ρήτρα ορεινότητας, νησιωτικότητας και απολιγνιτοποίησης στις πολιτικές των Υπουργείων. Και, εν κατακλείδι, «όλα τα τοπικά σχέδια αναρτώνται στο erga.gov.gr για πλήρη διαφάνεια και παρακολούθηση της προόδου από τους πολίτες».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «η σύγκλιση του κέντρου με την περιφέρεια δεν είναι μια προσωπική άποψη, είναι εθνικός στόχος όπως τον έχει θέσει ήδη ο Πρόεδρός μας. Η σύγκλιση, δεν είναι σύνθημα. Είναι να μπορεί ο πολίτης να πει: “εδώ που ζω, μπορώ να δουλέψω, να δημιουργήσω οικογένεια, να έχω ποιότητα και προοπτική”. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απαντήσουμε σε πραγματικές πιέσεις».

«Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός»

Και εδώ, προσέθεσε απευθυνόμενος στους συνέδρους, «ο ρόλος σας είναι καθοριστικός. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε γωνιά της χώρας είστε ο ζωντανός σύνδεσμος της πολιτικής με την κοινωνία. Είστε αυτοί που ακούτε πρώτοι, που καταλαβαίνετε πρώτοι, που μεταφέρετε την πραγματική εικόνα του τόπου σας. Όπως κάποιοι από εσάς έχετε ήδη δει, κάθε παρουσίαση ΤΣΑ (σ.σ. Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης) ακολουθεί ανοικτή συνέλευση των μελών ΔΕΕΠ (σ.σ. Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας) για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, τοπικά και εθνικά».

Και συνέχισε: «Τα μέλη της κυβέρνησης μαζί με τον Στ. Κονταδάκη, τον Θ. Νέζη, τον Γ. Σμυρλή που ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν και έχουμε βρεθεί σε πάνω από 30 νομούς και βέβαια τον Γραμματέα μας από τότε που ανέλαβε, δεν έχει υπάρξει μία, μία συνέλευση που να μην φύγαμε όλοι πλουσιότερα από όσα συζητήσαμε».

Με τελικό στόχο, «για έναν χρόνο μέχρι τις εκλογές θα περπατήσουμε μαζί, κυβέρνηση και κόμμα σε κάθε γωνιά της πατρίδα μας για να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε υποσχεθεί μέχρι και τις εκλογές αλλά και για να ενισχύσουμε τον προγραμματικό μας λόγο με όσα μαζί θα έχουμε συναποφασίσει. Για να ανανεώσουμε τη Συμφωνία Αλήθειας με τον ελληνικό λαό και στην περιφέρεια», τόνισε κλείνοντας.