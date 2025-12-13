Η ΑΕΚ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Σάμσουνσπορ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, με την UEFA να αποθεώνει, με αναρτήσεις στα social media, τους Μαρίν και Κοϊτά για τα γκολ που πέτυχαν.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για την Ένωση καθώς μόλις στο 4ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο ημίχρονο όμως έκανε την ανατροπή και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία τη φέρνει κοντά στην απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι «κιτρινόμαυροι» ισοφάρισαν με υπέροχη εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και πήραν τη νίκη με το γκολ του Κεϊτά που απέφυγε με πολύ ωραίο τρόπο τον αντίπαλό του και έκανε εκπληκτικό τελείωμα, με την UEFA να ανεβάζει τα δύο γκολ στα social media κάνοντας λόγο για «τελειότητα».

Everything about this Aboubakary Koïta goal is just perfect 🥵#UECL | @AEK_FC_OFFICIAL pic.twitter.com/HXgMAUvmkc — UEFA Conference League (@Conf_League) December 12, 2025

Η ΑΕΚ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη επί της Σάμσουνσπορ και στην τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Κραϊόβα με στόχο να σφραγίσει την απευθείας πρόκριση στους «16».