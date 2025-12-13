Μετά και την εμφάνιση στην Ιταλία απέναντι στην Αρμάνι, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει φέτος μεγάλες αδυναμίες στην περιφερειακή άμυνα – ιδιαίτερα στις καταστάσεις close out, στις αλλαγές που προκύπτουν από τα screen αλλά και στις προσωπικές άμυνες απέναντι σε δυναμικούς αντιπάλους.

Το πρόβλημα προκύπτει τόσο από ατομικές αδυναμίες όσο και από ασυνεννοησία στις αμυντικές συνεργασίες. Είναι πρόβλημα εμφανές και πρέπει να περιοριστεί πολύ.

Ο Εργκίν Αταμάν μετά τις ήττες από Βαλένθια και Αρμάνι έχει τρομερά παράπονα από τους παίκτες του και ετοιμάζεται για… καψόνια. Τι αλλάζει άμεσα στον Παναθηναϊκό και ποιον περιμένει στη θέση «5».

