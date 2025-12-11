Η Αρμάνι Μιλάνο… πυροβολούσε από παντού με τρίποντα και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -23 και με το τελικό 96-89 γνώρισε τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα στη Euroleague.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς και με τον Σιλντς να σκοράρει προηγήθηκαν με 15-9, οι «πράσινοι» όμως αντέδρασαν εντυπωσιακά και με σερί 14-0 μετέτρεψαν το 15-9 σε 15-23 και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +5 (21-26).

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Ναν με τρίποντο έκανε το 21-29, κάπου εκεί όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν σταμάτησε να παίζει… Έτσι, οι Ιταλοί βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν επιμέρους σκορ… 31-7 (!) και να προηγηθούν με +16 (52-36), πριν μειώσει το «τριφύλλι» σε 54-44 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Με τους Μιλανέζους να σκοράρουν συνεχώς με τρίποντα η διαφορά αντί να μειώνεται αυξανόταν συνεχώς και έφτασε ακόμη και στους 23 πόντους (80-57), με τη βραδιά να εξελίσσεται εφιαλτικά για τον Παναθηναϊκό που δεν υπήρχε πουθενά. Ούτε στην άμυνα, ούτε στην επίθεση.

Οι «πράσινοι» βρήκαν τελικά την ευκαιρία να αντιδράσουν μόνο όταν είχαν όλα κριθεί, μειώνοντας αρκετά τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, δεν απέφυγε όμως την ήττα (96-89) και είναι πλέον στο 9-6 μετά τις πρώτες 15 αγωνιστικές.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 54-44, 80-59, 96-89