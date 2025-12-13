Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή κινδυνεύει ακόμη και με αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026 λόγω οικονομικού σκανδάλου, αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα La Nacion.

Πριν λίγες μέρες η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία 17 ομάδων αλλά και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής, έπειτα από εντολή της εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας είναι η χρηματοοικονομική εταιρεία Sur Finanzas αλλά και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία και ειδικά ο πρόεδρος Κλαούντιο «Τσίκι» Τάπια, ο οποίος είναι γενικά ένας από τους ισχυρούς ανθρώπους της Αργεντινής.

Όπως αναφέρει στο σχετικό ρεπορτάζ η La Nacion, η έρευνα αφορά στα ακίνητα που έχει στην κατοχή του ο Τάπια και γενικά στην περιουσία του, με τον ομοσπονδιακό δικαστή Ντάνιελ Ραφέκας να δίνει εντολή για εξονυχιστικό έλεγχο σε βίλα που ανήκει στη Real Central SRL και συνδέεται με τους Λουτσιάνο Παντάνο και Άνα Λουσία Κόντε, άτομα που θεωρούνται «βιτρίνες» του Τάπια.

Η έρευνα θα συνεχιστεί και η FIFA, όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, παρακολουθεί με ενδιαφέρον το θέμα, με τη La Nacion να υποστηρίζει πως αν αποδειχθεί πως όντως υπήρξε παράνομος πλουτισμός από τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, τότε δεν θα πρέπει να αποκλειστεί ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού της εθνικής Αργεντινής από το Μουντιάλ 2026.