Στα γραφεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής αλλά και 17 ομάδων έκανε έφοδο η αστυνομία, έπειτα από εισαγγελική εντολή, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η πέτρα του σκανδάλου, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, είναι η χρηματοοικονομική εταιρία Sur Finanzas, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή ύψους 2 εκατ. ευρώ. Το θέμα είναι πως πρόκειται για την εταιρία που έχει δώσει χορηγίες σε πολλές ομάδες αλλά και στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία, οπότε η εισαγγελία έδωσε εντολή για… ντου στα γραφεία της.

Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση εγγράφων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, με την εισαγγελία να θέλει να ελέγξει όλα τα στοιχεία, όλα τα οικονομικά δεδομένα των χορηγιών, με τη Sur Finanzas να κατηγορείται πως χρησιμοποιούσε το ποδόσφαιρο, τις χορηγίες δηλαδή σε ομάδες και ομοσπονδία, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε και η άρση των τραπεζικών λογαριασμών της ομοσπονδίας, των 17 ομάδων αλλά και όλων των μελών των διοικητικών συμβουλίων, με την εισαγγελία να ερευνά πιθανή εμπλοκή και του προέδρου της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τσίκι Τάπια, καθώς φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης μιας έπαυλης που δεν μπορεί να αποκτήσει με βάση την οικονομική κατάστασή του.